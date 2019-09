Joven denuncia abuso sexual en taxi de aplicación; chofer es detenido

El relato de la joven, que fue viralizado en redes, muestra el caso de una joven que fue violada por un taxista de aplicación, en calles de Guadalajara

A través de un video, Osiris Méndez relató el momento que vivió cuando decidió subir a un taxi de aplicación que no coincidía con las placas que estaban registradas en la app.

La joven de 19 años de edad relató que a las tres de la mañana del 25 de julio salió de su trabajo como hostess y pidió un Uber, al llegar el auto notó que las placas del vehículo no coincidían con las que estaban registradas por lo que cuestionó al chofer, quien le dijo que no se preocupara que había estado fallando la plataforma.

Cinco minutos después de haber iniciado el viaje, la joven notó que el mapa del conductor no se movía por lo que pidió que terminara el trayecto o la regresara al lugar en donde la había regresado.

Tras presentir el peligro, Osiris Méndez decidió enviar su ubicación en tiempo real a su papá vía WhatsApp. "Me empezó a insultar y me pidió todas mis pertenencias, incluyendo tarjetas de crédito y nips. Luego me amenazó de muerte".

Tras el robo, la joven fue abusada sexualmente en dos ocasiones. Tras varios minutos su papá pudo localizar el vehículo del presunto agresor. "Mi papá lo alcanzó a ver y le dijo que se bajara del coche, pero él se arrancó a toda velocidad. Luego me preguntó si lo conocía y mentí, le dije que no", relató.

Por el exceso de velocidad el automóvil se derrapó, momento en que el presunto chofer huyó. "Ningún carro quiso pararse a ayudarme hasta que llegó mi papá. Fue un alivio verlo".

Tras el episodio, la joven denunció el supuesto abuso. En el coche se encontraron muchas pruebas que revelaron la identidad del hombre así como un teléfono.

La joven identificó al sujeto luego que las autoridades le mostraron su perfil en Instagram y gracias a eso pudo ser detenido. "Estoy muy agradecida con la fiscal porque estuvo presionando mi caso. Él ahora está detenido, está en la cárcel, en espera de juicio".