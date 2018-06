Javier Duarte dice que le duele la persecución hacia su familia

ADN 40 - A través de una carta el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, defendió a su familia y expresó que viven en otro país debido a la persecución que emprendió el gobernador de la entidad Miguel Ángel Yunes, añadió que viven sin lujos.

"Quiero hacer mención de otra mentira más del actual gobernador, mi familia vive de la manera más austera posible, alquilan un departamento de 2 recámaras donde reside mi esposa y mis 3 hijos, utilizan el transporte público para trasladarse y su máximo lujo es salir los domingos a un parque", escribió Duarte de Ochoa.

"De no ser por la persecución de la que son víctimas mi esposa y mis hijos por parte del actual gobernador no tendría la necesidad de que vivieran en otro país", añadió.

El exgobernador dijo que se ha utilizado su caso para distraer a los veracruzanos de los problemas reales que existen en el estado como son los niveles de violencia.

"Estamos a nueve días de que se lleven a cabo los comicios electorales. Es evidente y lógico que la tensión aumenta en la medida que se acerca la fecha en cuestión y quienes se ven abajo en las preferencias electorales realicen actos desesperados por tratar de aumentar la intención de los votantes", mencionó.

"Lo único que no ha hecho la actual administración y eso es público y notorio, es tratar de distraer a la sociedad veracruzana de su desastroso gobierno que no ha tenido un solo resultado positivo, el turismo ha caído a niveles alarmantes, no tan solo no ha habido inversiones, el campo está abandonado, no hay empleo y la violencia e inseguridad se han incrementado de manera brutal", finalizó en su texto.