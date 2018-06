Isaac Hernández, el primer mexicano en ganar el 'Óscar' de la danza

Información nacional - 06/06/2018 11:22 a.m.

ADN40 - El bailarín nacido en Guadalajara, Jalisco, Isaac Hernández se convirtió en el primer mexicano en ganar el Premio Benois de la Danse como mejor bailarín, mismo que recibió en el Teatro Bolshoi de Moscú, en Rusia.

Este premio es uno de los más prestigiados en esta disciplina, al grado que es considerado como el Óscar de la danza.

"Es para mí un honor y un gran orgullo poder representar a México dignamente en el mundo. Ser el primer mexicano en la historia que gana este importante premio es muestra de que todo se puede alcanzar si perseveramos en nuestros sueños", dijo el tapatío.

"Dedico este logro a todo el público mexicano que siempre me acompaña, a todas aquellas personas que han sido parte de mi vida y mi camino, a todos los que me han apoyado, que han creído en mí y me han impulsado a ser mejor como persona", añadió el joven bailarín.

El artista principal del English National Ballet tenía dos nominaciones que lo hicieron ser el elegido, primero por la Sylphide de Frank Anderson y por la versión del clásico Don Quijote, esta última fue dirigida por uno de los importantes directores del mundo del ballet, Mikhail Baryshnikov, y la que le otorga el premio.

En su cuenta de Twitter (@IsaacHdezF) Isaac Hernández mostró una imagen sosteniendo el premio y con la leyenda ¡Todo es posible!

Everything is possible ! Todo es posible ! pic.twitter.com/1U5ZA2l8AI — Isaac Hernández (@IsaacHdezF) 5 de junio de 2018

La Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas felicitó también en su cuenta de Twitter al bailarín.

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la labor del joven tapatío.

.@IsaacHdezF se convirtió hoy en el primer mexicano en recibir el Prix Benois de la Danse, uno de los máximos galardones de la danza internacional. ¡Muchas felicidades por este importante reconocimiento a tu talento y trayectoria, Isaac! ???? pic.twitter.com/FzC2LlIx7Y — Enrique Peña Nieto (@EPN) 6 de junio de 2018

Los Prix Benois de la Danse reconocen a lo mejor del ballet a nivel internacional desde 1992 y son entregados por la International Dance Association , fundada en la ciudad de Moscú.

El jurado que elige a los nominados y a los ganadores se compone exclusivamente de las personalidades más importantes en la historia del ballet internacional.

Las categorías que tiene estos premios son: "Logro permanente de vida", "Mejor bailarina", "Mejor bailarín", "Mejor coreógrafo", "Mejor compositor" y "Mejor diseñador".