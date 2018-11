Intenta robarse niña de un auto

Por: Redacción



Momentos de terror fue lo que vivió una madre de familia, cuando un individuo intentó robarse a su hija de 3 años en Hermosillo, Sonora

Lidia Guadalupe, madre de la menor, narró que ella y su hija esperaban a su esposo en el estacionamiento de una tienda ubicada en el cruce de las calles Tecnológico y Solidaridad en el interior de su vehículo.

Ella se encontraba sentado en el asiento del copiloto y la niña en el del piloto.

En ese momento un hombre vestido con chamarra negra, shorts verde, moreno, delgado y rapado, tomó de las manos a la pequeña, intentando sacarle del automóvil.

Con lo que no contaba, el presunto delincuente, era que la madre no se intimidaría y de inmediato sujetó a la niña para que el agresor no se la llevara, quien terminó de huir del lugar.

Momentos más tarde, llegó el padre de la menor y comenzó la búsqueda con la descripción que le dio su esposa.

Finalmente, logró detener al responsable para entregarlo a las autoridades.

El hombre fue identificado como Omar, de 24 años, originario de Veracruz.

Con información de El Imparcial.