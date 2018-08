Intenta evitar secuestro, pero termina casi linchado

Iván Altamirano quiso ayudar a una madre que desesperadamente gritaba por el secuestro de su hijo, pero no contaba que fuera un engaño

Un joven identificado como Iván Altamirano quiso ayudar a una madre que desesperadamente gritaba por el secuestro de su hijo en el Centro Histórico de Puebla, pero por mala suerte fue víctima de un engaño.

El joven relató a través de redes sociales que iba camino al trabajo cuando en la plaza de la Tecnología de esta entidad, un hombre corría con un niño en brazos y detrás una mujer solicitando ayuda.



Iván junto a un señor le preguntaron qué le sucedía a la mujer y ella contestó que estaban secuestrando a su niño, ambos corrieron atrás del presunto secuestrador.



Al darle alcance al hombre, Iván empezó a discutir con él pero el presunto delincuente lo pateó y lo golpeó pero logró tirar al maleante y quitarle al niño, al llegar la mujer dijo que el hombre que se llevaba al menor era el padre.



Confundido y sin entender las cosas Iván se retiraba del lugar pero la señora y el presunto padre del menor gritaron que lo agarraran pues mencionaron que él era el secuestrador, fue entonces que una multitud empezó a perseguirlo y al alcanzarlo lo golpearon y se llevaron sus pertenencias.



Después de que fue golpeado por las personas explicó los hechos de que él solo quería ayudar; al llegar los elementos policíacos al lugar y escuchar la versión del joven lesionado indicaron que fue una trampa, la cual es una nueva manera de atraer a una víctima para robarle sus pertenencias.



En su publicación en Facebook, Iván finaliza: "Les daré un consejo de vida, si alguna vez miran que roban, secuestran, golpean, etc etc y ustedes No conocen a la persona... POR FAVOR, SIGAN DERECHO Y HAGAN COMO QUE NO VIERON NADA".