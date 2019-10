Inicia paro nacional contra Uber, DiDi y Cabify

Ya hay cerca de 50 taxis en el Ángel de la Independencia, donde hay un templete para el mitin que llevarán a cabo los concesionarios en contra de servicios como Uber, Cabify y otros

Información nacional - 07/10/2019 07:50 a.m.

EFE - Miles de taxistas de la Ciudad de México y 28 estados del país llevarán a cabo este lunes una movilización en protesta contra las plataformas de transporte como Didi, Uber o Cabify, lo que supone una afectación a millones de ciudadanos al ser inicio de la semana laboral.



En lo que se prevé que sea un paro de nueve horas, de las cinco de la mañana hasta las 14.00 horas locales, el Movimiento Nacional de Taxistas (MNT) anticipó, en días anteriores, que se manifestarán a nivel nacional, pero principalmente en la Ciudad y Estado de México contra el servicio de transporte vía aplicaciones digitales.



Además, los conductores han señalado, entre otros problemas, que las autoridades de las citadas entidades permiten la circulación de "taxis piratas", vehículos sin permiso oficial.



En la capital mexicana las autoridades prevén que los taxistas se movilizarán por distintos puntos de la ciudad y se concentrarán en el Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Reforma, donde además llevarán a cabo un mitin, hasta pasado el mediodía.



Ayer, el Gobierno de la Ciudad de México alertó a la población sobre las manifestaciones para que esté prevenida y adelantó que las zonas afectadas serán principalmente el norte, poniente y oriente de la capital, ya que muchos de los participantes provendrán de los municipios vecinos del estado de México.



La secretaria de Gobierno de la capital, Rosa Icela Rodríguez, recordó que la Administración respeta el derecho a la libre manifestación, al tiempo que llamó a los taxistas de este movimiento a la civilidad y a "respetar el libre tránsito de vehículos y de personas".



En tanto, el Movimiento Nacional de Taxistas precisó que no llevará a cabo bloqueos sino una "rodada" masiva en baja velocidad, lo que seguramente alterará la circulación en la capital.



A inicios de junio, diferentes puntos de Ciudad de México se vieron afectados por una protesta de los taxistas ante lo que consideran "competencia desleal" por parte de las "plataformas extranjeras" que, mediante diferentes aplicaciones ofrecen el servicio de transporte de pasajeros.



En aquella ocasión la concentración de los transportistas ocurrió en el Zócalo, donde según los organizadores se llegaron a reunir entre 8.000 y 10.000 manifestantes.



De hecho, el espacio central de la emblemática Plaza de la Constitución, en la capital mexicana, amaneció el 3 de junio repleta de taxis y autobuses.



Los taxistas advirtieron aquel día que las protestas continuarían en el futuro solo si sus reclamaciones no era atendidas por las autoridades.



Entre las peticiones que realizaron los taxistas en ese momento está que "el Gobierno actúe conforme a la ley y no permita que empresas trasnacionales vengan a transgredir la legalidad del país en materia de transportes".