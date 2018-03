IMSS le da cita para el año ¡2024!

Redacción

A través de su cuenta de Facebook una usuaria publicó que el IMSS le agendó una cita para estudios de laboratorio hasta el día 7 de marzo del año 2024.

"Ahora sí se pasaron de lanza los del Seguro, me pusieron la cita para el año 2024", publicó la usuaria.

En redes sociales, el caso se volvió viral, tanto que la paciente recibió comentarios en tono de burla y sorpresa.

"Tas de suerte, ellos piensan que llegarás", "No se te vaya a olvidar", "Recuerda la indicación de no tomar alimento alguno", "El tiempo pasa rápido no te preocupes, mientras tanto evita enfermarte, por favor,", fueron algunos entre los comentarios.

Por otra parte, el IMSS-Sonora reconoció su error y aseguró que la paciente será reagendada, aunque no confirmó la nueva fecha para los estudios médicos.

"El @IMSSSONORA informa que hubo un error en la captura de la fecha de cita de laboratorio para un derechohabiente de la Unidad Médica de atención Ambulatoria No 68 de Hermosillo. Se localizó al paciente y acudirá a una nueva cita de laboratorio programada próximamente", se lee en el mensaje.

Según el periódico El Universal, la orden de estudios se emitió con fecha del 21 de febrero del 2018 en el laboratorio clínico de la Unidad de Medicina Familiar de Hermosillo.

Este error causó burlas y molestias entre los usuarios de redes sociales.