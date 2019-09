Huracán Juliette se debilita a categoría 1 en el Pacífico sin afectar México

Por su lejanía de las costas, "no representa riesgo para las costas mexicanas", informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional

EFE - El huracán Juliette se degradó en las últimas horas a la categoría 1 en aguas del Pacífico y por su lejanía de las costas de oeste de México ya no afecta al país, informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



"El huracán Juliette categoría 1, se localiza al oeste-suroeste de la Península de Baja California. Continúa alejándose de costas mexicanas", apuntó el Meteorológico en su boletín más reciente, de las 04.15 hora local (09.15 GMT).



El ciclón se sitúa a 995 kilómetros al oeste-suroeste de Santa Fe, en el noroccidental estado de Baja California Sur.



Por su lejanía de las costas, "no representa riesgo para las costas mexicanas", apuntó.



El fenómeno meteorológico se desplaza a 15 kilómetros por hora y registra vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros por hora.



El SMN estima que el huracán perderá más fuerza el 6 de septiembre y se degradará a tormenta tropical, cuando esté a 1.055 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.



Juliette se formó el domingo y es el décimo ciclón tropical que se genera en aguas del Pacífico mexicano en la actual temporada luego de Alvin, Barbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette e Ivo.



Ninguno de estos diez ciclones han llegado a impactar en México, desarrollándose lejos de las costas nacionales.



No obstante, Ivo sí ocasionó fuertes lluvias en estados como Sinaloa y Baja California Sur, en el noroeste de México, causando inundaciones en algunas poblaciones y la suspensión de actividades escolares en algunas regiones.



Durante la temporada de huracanes, que comenzó el pasado 15 de mayo y concluye oficialmente el próximo 15 de noviembre, se espera que se formen 19 ciclones en el Pacífico.



Mientras que en el Pacífico avanza Juliette, que no está ocasionando grandes afectaciones, en el Atlántico continúa su ruta el huracán Dorian, fortalecido a categoría 3 en las últimas horas y que ya ha dejado enormes daños en Bahamas y avanza por la costa este de Estados Unidos.



En las últimas horas se desintegró Fernand, una tormenta tropical que dejó fuertes lluvias en los estados mexicanos de Tamaulipas y Nuevo León, en el este del país.