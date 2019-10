Hija promueve a su padre taxista en redes y se hace viral

Por: Redacción





Una jovencita hizouna fotografía de su papá identificado como Javier López, quien dice "conduce un taxi ofreciendo un servicio limpio y seguro".

La imagen generó mucha termina entre los internautas quienes rápidamente comenzaron a compartir la publicación.

Amay López, es el nombre de la hija del conductor que sale todos los días de la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México a trabajar.

"No es por que sea mi papá pero desde antes de que manejará un taxi siempre ha visto por mí seguridad y la de mis amigos cuando íbamos a dejarlos a sus respectivas casa después de salir de fiesta o eventos cuando eramos estudiantes y hoy no es la excepción, ya que cuando me ha tocado salir del trabajo muy tarde le llamo para que me lleve a casita pagándole el viaje", escribió.

Además dijo que tiene un servicio "cinco estrellas" porque es un hombre honesto, de confianza y su taxi siempre está limpio.

Y es que una de las quejas principales de las personas que prefieren utilizar aplicaciones como Uber o DiDi es la suciedad en la que a veces están las unidades de transporte, expresó.