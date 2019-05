Hay desabasto de medicina "pero antes era peor", reconoce AMLO

Información nacional - 23/05/2019 08:15 a.m.

Agencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que una vez terminada la corrupción no faltarán medicamentos en ninguna institución, "hay problema en desabasto de medicamentos pero antes estaba peor", sin embargo, dijo que a partir de que su gobierno inició una estrategia para combatir a la corrupción "se está ventilando este asunto, antes no se decía nada", dijo.

Reveló que el año pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró 40 mil millones de pesos en medicamentos y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) gastó 15 mil millones de pesos.

"A algunos no les gusta, les molesta la austeridad y alegan, no solo en este caso sino en otros, que se va a afectar el servicio. Al contrario, si se acaba la corrupción y hay austeridad va a haber un buen servicio y no van a faltar medicamentos", dijo el mandatario.

Por su parte, Zoé Robledo, director del IMSS, afirmó que se buscará recuperar el sentido original de las instituciones y por ello se busca que hacia el 2024 todas y los habitantes de México tendrán atención médica.

Añadió que el día de ayer se reunió con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para revisar los informes de egresos e ingresos de la institución.

Reiteró que sí ha habido gasto en la compra de medicamentos y "el reto es gastarlo bien". "No es un problema de finanzas, no es un problema de diseño de instituciones, es un problema de mala política", afirmó Robledo.

Aseveró que las cuotas obrero-patronales, las aportaciones del gobierno y los ingresos financieros son las tres fuentes de ingresos del IMSS.

Indicó que para el tercer trimestre, de los 64 mil millones de pesos presupuestados para material de curación y medicamento, se han gastado 6 mil 979 millones de pesos.

López Obrador se comprometió a que en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud como se establece en el Artículo 4."Lo único que quiero es un poco de tiempo, porque dejaron en ruinas al sistema de salud".

