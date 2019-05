Hacienda responde a denuncia de sacrificio de gatos en Palacio Nacional

Azteca Noticias -

Después de que la usuaria Carmen LaDeLosGatos (@Carmen_Hern) denunciara en Twitter que por órdenes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) serían sacrificados 20 gatos que viven en el Palacio Nacional desde hace años, la dependencia respondió.

En la misma red social señaló que en colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, hace meses se comenzó un programa de atención integral para un cuidado responsable de Los Gatos que habitan en el lugar.

Con el hashtag #ConLosGatosNo centenares de animalistas y defensores de los derechos humanos reprocharon dicha actitud, pero la SHCP argumentó que el programa consiste en una revisión médica, análisis clínico, aplicación de vacunas, detección de enfermedades, desparasitación y, en su caso, esterilización.

Asimismo, indicó que como complemento se impartirán talleres de "tenencia responsable".

Carmen LaDeLosGatos informó que ella alimenta a los mininos quienes en un principio fueron llevados a Palacio Nacional para acabar con las ratas, pero "que ayer se hizo oficial la noticia de que en dos semanas irán por ellos. Y con el pretexto de "operarlos y revisarlos" los van a dormir. Ya se les explicó que todos están operados y no hay necesidad de llevárselos pero la fecha está agendada. es pido por favor su apoyo para darle difusión a la noticia.

"Tal vez no logre nada pero no me puedo quedar sin intentarlo. Les aseguro que no se está gastando ni un peso de sus impuestos en alimento o nada relacionado a los gatos", relató.

También acusó que la nueva administración de la SHCP, "en concreto la gente de Consevaduría no quiere que estén los gatos. Al parecer es más importante que el edificio se convierta en patrimonio histórico o casa de López que la vida de 20 gatos".

Peor aún, ¿cómo pueden hablar de "tenencia responsable" cuando no son capaces de comprar croquetas para sus propios perros o las mujeres que cuidan a @lopezobrador_ amenazan con patear a los gatos? No sé, igual y @SHCP_mx tiene un concepto diferente de "tenencia responsable". — Carmen LaDeLosGatos (@Carmen_Hern) 29 de mayo de 2019