Gobierno se apretará el cinturón en el presupuesto de 2020: AMLO

Información nacional - 31/07/2019 09:35 a.m.

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para el próximo año no habrá incremento de impuestos ni creación de nuevos, además de que no aumentará la deuda pública del país por segundo año consecutivo. Además, rechazó que haya un subejercicio en su administración.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, indicó que para el presupuesto del próximo año se mantiene el compromiso de no aumentar impuestos ni crear más, "ya les puedo decir que no va a haber aumentos en los precios de gasolinas, gas y energía eléctrica, en términos reales".

López Obrador aseveró que esas son directrices que se van a presentar el próximo 8 de septiembre cuando su gobierno entregará el proyecto de presupuesto de 2020, "no hay por qué tener preocupación", expresó.

Sostuvo que en el periodo neoliberal, "siempre la recomendación era que el pueblo era el que tenía que apretarse el cinturón, pues ya cambió, ahora el que se tiene que apretar el cinturón es el gobierno. Ese es el cambio. Entonces, nada de derroche, nada de lujos: austeridad republicana".

Además, afirmó que está apunto de declarar que se terminó la corrupción arriba, o que ya no hay corrupción tolerada arriba, y "un día llegaré con una bandera blanca y pondré un letrero: ya no hay corrupción tolerada en la cúpula del poder, pero vamos a esperar todavía, porque es una realidad, un compromiso que hicimos y lo estamos cumpliendo".





Rechaza subejercicio del gasto en primer semestre del año

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya subejercicio del gasto, como lo dio a conocer la víspera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y consideró que "eso también se ha manejado sin sustento".

"Yo tengo otra información de que está bien el ejercicio de presupuesto", dijo el mandatario federal en rueda de prensa, donde se le cuestionó sobre lo dado a conocer por la dependencia federal.

Afirmó que "son enfoques distintos, yo considero que en el gasto corriente hemos ahorrado y eso es lo que pueden estar llamando sub ejercicio, es mi punto de vista".

En cambio, aseguró que el gasto "ya se soltó" con los apoyos para el 90 por ciento de adultos mayores, a jóvenes y productores. Aquí hay orden y buena administración, apuntó.

Luego de señalar que tiene más de cien nombramientos detenidos en distintos organismos, ya que "no pasa nada si no los nombra porque no tienen ninguna función operativa. Se crearon los cargos para darle empleo a los amigos, a los cercanos al régimen", dijo que en este tipo de cargos también hay ahorro, al aprobarse en el presente año salarios de 90 mil pesos mensuales en lugar de 200 mil pesos.

"Eso es ahorro, y eso no altera para nada el funcionamiento del gobierno porque estaba excedido el gobierno", recalcó.

De acuerdo con Hacienda, durante el primer semestre de 2019 el gasto neto pagado se ubicó en dos billones 775 mil 727 millones de pesos, lo que representó un subejercicio de 174 mil 484 millones de pesos respecto del gasto programado para la primera mitad del año.