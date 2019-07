Garantizado el abasto de energía; se fortalecerá la CFE: López Obrador

Información nacional - 26/07/2019 08:23 a.m.

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está garantizado el abasto de energía eléctrica en el país sin aumentos en los precios, y que para ello se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de que ya se trabaja en una planeación conjunta con el sector privado.

"No habrá problemas de falta de energía eléctrica, hay abasto suficiente y no va a haber apagones, todo esto lo digo para que no se manipule", expresó en conferencia de prensa en la que indicó que se reforzará la CFE en el sureste, zona donde hacen falta líneas de transmisión y construcción de plantas generadoras de energía.

Indicó que se mantendrá la proporción actual en materia de generación de energía con 54 por ciento de la CFE y 46 por ciento de la Iniciativa Privada, pues de continuar con la tendencia que había, de entregar permisos a particulares sin apoyar a la Comisión, la proporción sería de 75 el sector privado y 25 el público, al término del sexenio.

"Ya cambio la política, no es que se cierre o se cancelen plantas de la CFE, sino todo un plan de mantenimiento para sostener las plantas actuales y crear nuevas, además de modernizar el sistema", explicó el mandatario federal.