Futbol, carnita asada, cerveza y más en el ´Día del Padre´

Información nacional - 17/06/2018 00:00 a.m.

Por medio de las redes sociales circula una imagen con la "agenda" del 'Día del Padre', con un supuesto comunicado de parte de los hombres a sus esposas para que estén enteradas de todas las actividades que habrán el día de mañana.

Tal parece que el día para todos los papás está muy "saturado" y se han visto en la necesidad de distribuir los tiempos para pasarla bien. Tanto, que han tenido que comunicárselo a sus esposas con anticipación para que nada se salga del plan.

Entre los puntos más importantes que destaca el horario del día son: los partidos de futbol correspondientes al Mundial de Rusia 2018, así como el aseo personal, la comida, la siesta, la cena, entre otras actividades que la mayoría de los "papis" desean hacer en su célebre día.

En la parte final de la graciosa imagen viene como nota: "Por favor pasar este comunicado a esposas para que no planeen nada raro ese día. NOTA: Se está avisando con bastante anticipación para que no salgan con que 'NO SABÍA'".