Función Pública recibe 21 denuncias sobre patrimonio de Manuel Bartlett

Notimex -

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que a esa dependencia han llegado 21 denuncias sobre las presuntas irregularidades en la declaración patrimonial del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Esa fue la respuesta a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, durante su comparecencia ante la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y participación Ciudadana del Senado, que preside Clemente Castañeda.

La legisladora panista preguntó: ¿Cómo va la investigación?, ¿se obligará a Bartlett a que declare lo que omitió?, ¿se le sancionará?".

Al responder, la funcionaria federal agradeció a la senadora que hubiera interpuesto su queja ante la Función Pública, y le reiteró el compromiso de la dependencia de atender todas y cada una de las investigaciones que se le solicitan.

"Le agradezco mucho que, con su investidura de senadora, se haya tomado la molestia de venir, incluso en bicicleta, a poner la denuncia, pero es una investigación que acumula 21 denuncias, la más reciente se presentó el 30 de septiembre pasado", precisó Sandoval Ballesteros.

Sostuvo que no van a defraudar la confianza de la ciudadanía, y que van a llegar "hasta las últimas consecuencias en esa investigación" ya que, reiteró, la Secretaría de la función Pública (SFP) tiene como uno de los ejes la apertura total de las investigaciones para acercarse a los ciudadanos.

Como lo mandata la ley, hay que ser muy prudente, pues se tiene que respetar la presunción de inocencia, que corresponde a todos y cada uno de los servidores públicos; también exigentes, autoexigentes, para no dejar sin asignación una responsabilidad que merezca sanción, como una violación o un acto de corrupción.

"Lo único que le puedo decir es que es un proceso abierto, un proceso que exige mucha responsabilidad de mi parte de manera institucional y mis posiciones, mis convicciones, mis creencias, mis opiniones no ayudan, sino que perjudicarían una investigación de esa importancia política en curso", agregó.

Al concluir la respuesta, la senadora panista dijo que cerraría el tema con una acción inmediata y sanciones inmediatas: "si camina como pato, nada como pato, pues es pato, -al referirse a que Julia Abdala tiene a su nombre diversas propiedades de Bartlett, pues tienen una relación de más de 20 años.

En ese punto Xóchitl Gálvez continuó: "O sea, la señora Abadla es concubina del señor Bartlett, que no se haga "güey" y que declare lo que debe de declarar".

Posteriormente, se hicieron preguntas que enviaron organizaciones de la sociedad civil a la comisión legislativa, y preguntaron sobre el tema Baltlett a lo que respondió:

"No hay 'gato encerrado', lo que hay es cumplimiento a lo que exige la norma, los procedimientos, los principios de ser exhaustivos en la investigación y a no comprometer, a no violentar los derechos de nadie y el principio de presunción de inocencia son fundamentales, así como de verdadera exhaustividad".

La funcionaria federal enfatizó que "yo no quiero dar juicios sumarios sin haber hecho un análisis exhaustivo, y lo que puedo compartir es lo que ya contesté a la senadora Xóchitl, que no solamente es una, dos o tres, sino que es una veintena de denuncias que se han interpuesto y que estamos trabajando de fondo", agregó.

La senadora por Hidalgo también preguntó si hay algún avance de las investigaciones sobre la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida el 18 de enero, y que cobró la vida de 130 personas.

La encargada de la política anticorrupción informó que investiga hasta donde la ley le permite, pues de acuerdo con la reforma energética, ni las auditorías, ni la investigación corresponden a esa dependencia; pero que han solicitado información a Petróleos Mexicanos (Pemex), y que coadyuvan en las investigaciones hasta donde les corresponde.

Señaló que a través de la Dirección General de Integración y de Investigación de la SFP, que tiene capacidades de indagatoria forense, se analizan teléfonos celulares de personas que han estado vinculadas a ese lamentable suceso.

Una vez que se les proporcione la información, primero lo darán a conocer a Pemex, y después "desde nuestra unidad de asignación de responsabilidades, que es lo único que dejó la Reforma Energética a la SFP, se hará la asignación de la responsabilidad inmediatamente", puntualizó.