Fiscalía viola mis derechos pero daré la cara, afirma Rosario Robles

Notimex -

Rosario Robles Berlanga, extitular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la pasada administración federal, aseguró que la acusación de la FGR en su contra es una flagrante violación a sus derechos y al debido proceso por la forma en que se dio a conocer, aunque afirmó que "dará la cara".

Anoche, medios de comunicación dieron a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) busca obtener una audiencia para vincular a proceso a Rosario Robles por presunto ejercicio indebido del servicio público.

Al respecto, en una tarjeta entregada a Ciro Gómez Leyva, Robles Berlanga dijo que en dicho citatorio -para el jueves 8 de agosto a las 11:00 horas en el Reclusorio Sur- no se establecen ni las causas ni los hechos que se le imputan "minando con ello mi capacidad de defensa".

"Es inconcebible que se le haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he tenido la oportunidad de defenderme, no he sido requerida para comparecer ante la Fiscalía ni acceso a ninguna carpeta de investigación", detalló.

La exfuncionaria federal aseguró que como siempre, actuará con absoluto respeto a la ley y a las autoridades judiciales. "Siempre he dado la cara y lo seguiré haciendo, con la debida salvaguarda de mis derechos", apuntó en el escrito enviado al periodista.

Al respecto, Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, expuso que esta acusación es un acto que contraviene cualquier disposición jurídica y la propia Constitución y a los derechos consagrados en convenios internacionales de los que México forma parte.

Dijo que Rosario Robles se presentará a declarar ante las autoridades porque siempre da la cara, porque no tiene nada que esconder "es inocente y la acusación es temeraria e infundada":

"Es un llamado a hacer un linchamiento público mucho antes de que las autoridades judiciales tengan conocimiento del caso, de manera que por donde lo veas hay una sistemática violación a los derechos humanos de Rosario en este procedimiento errático y contrario a la ley", asentó.

Reiteró que Robles Berlanga es una mujer totalmente inocente, que no tiene nada que esconder, que ha actuado siempre conforme a ley y que más temprano que tarde se va a demostrar a la justicia mexicana, porque "está siendo víctima de una orquestación en su contra, infundada y apartada, desde luego, de la ley".

"Rosario tiene la conciencia limpia y las manos limpias, sus cuentas han sido escrutadas por la Secretaría de la Función Pública a petición nuestra, de ella misma", porque siempre ha vivido de su salario como funcionaria pública, indicó el abogado.

Tras lamentar que se hayan enterado de la acusación por los medios de comunicación, afirmó que la llamada Estafa Maestra es un cuento que nunca existió, es "una historia sacada de un libro de ficción" porque hasta el momento ninguno de los involucrados ha sido llamado, porque no hay pruebas para demostrar el supuesto desfalco al erario público.