Firman acuerdo para brindar asesoría a la Guardia Nacional en DH

Información nacional - 09/04/2019 08:40 a.m.

ADN40 -

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en Palacio Nacional desde donde se llevó a cabo la firma del acuerdo ´Marco´ entre el Estado Mexicano y la Alta Comisionada para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación y operación en materia de derechos humanos de la Guardia Nacional.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que la ONU capacitará a la Guardia Nacional, "para que tenga en su ADN el respeto a los derechos humanos".

Por su parte, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que nuestra historia y la del mundo, nos muestran que las violaciones a derechos humanos se multiplican y perpetúan en la impunidad. Por ello, afirmó "queremos que la Guardia Nacional sea ejemplar".

Manifestó que se tiene el compromiso de que la Guardia Nacional se encuentre al nivel de estándares internacionales de seguridad y respeto a los derechos humanos.

Michelle Bachelet aseveró que hay un interés compartido en avanzar a un cambio de paradigma, "no se puede logar la seguridad sin respetar los derechos humanos". Indicó que el acuerdo firmado va más allá de la capacitación, pues incluye mecanismos de protección ciudadana.

"Mi oficina no puede estar ausente de los esfuerzos para superar los desafíos de un país con más de 40 mil personas desaparecidas".

El titular del Ejecutivo dijo que este acuerdo es muy importante e histórico, ya que con esta firma se acompaña una nueva etapa en el propósito para garantizar paz y seguridad en México.

López Obrador aseveró que antes se utilizaba de manera extra legal al Ejército y a la Marina, para labores de seguridad pública, porque no estaba garantizado en la Constitución. "El ejército se nutre de nuestro pueblo y ha actuado con honestidad. Nuestro ejército no pertenece a la oligarquía. Sus altos mandos no son una élite. Sus altos mandos en activo y en retiro viven de manera modesta".

Manifestó que cuando el Ejército mexicano no ha actuado de manera correcta, ha sido por instrucciones de la autoridad civil.