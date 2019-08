Ezra Miller visita CDMX y se encariña con un perrito

Por: Redacción





Ezra Miller fue la sensación tras ser captado por fanáticos en Rico Club de la Ciudad de México.

El actor, cantante, músico y activista fue captado ayer por la noche por varios fanáticos y asistentes del bar Rico Club CDMX.

Asistentes del club afirman haberse percatado de la presencia del actor en pleno "perreo".

No es la primera vez que Ezra viene a la Ciudad de México y se pasea por la Zona Rosa.

No sabía si era mi peda pq en realidad yo no le creía a mi amiga cuando me dijo que Ezra Miller estaba perreando atrás de nosotros jajajajajajaja ?? pic.twitter.com/DA6RVDoeYN