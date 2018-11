Exhiben a hombre masturbándose en el Metro

Usuarios narraron que le individuo leía mientras se tocaba

ADN 40 - En redes sociales,, denunció a través de su cuenta deque durante su viaje en el vagón consignado para lasen la, un hombre se masturbó mientras la observaba.

La usuaria contó que el agresor venía sentado frente a ella cuando regresaba a casa y ante la situación de temor decidió únicamente grabarlo.

"En la noche de regreso a mi casa, me di cuenta de que este puerco se estaba masturbando mientras me veía. Desde Ciudad Deportiva a Chabacano lo iba haciendo, no supe cómo actuar y solo se me ocurrió grabarlo", dijo.

"No iba destapada, no falta quien diga una tontería de que es por eso", agregó la mujer quien además dijo que horas antes le incomodó que un policía le dijera buenas tardes al oído.