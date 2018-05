Exfiscal de Jalisco identifica a uno de sus atacantes

Redaccción

El exfiscal de Jalisco y actual secretario de Trabajo, Luis Carlos Nájera, aseguró que identificó a uno de sus atacantes como parte de un grupo delictivo perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nájera indicó que se trataba un integrante de un grupo criminal "fragmentado en el estado", en referencia al CJNG.

"El pleito interno en el Cártel Jalisco Nueva Generación. No sé si es del grupo original o del nuevo grupo que pelea la plaza. En casi 30 años de labor policial he desarrollado cierto instinto. Como secretario de Seguridad Pública y como fiscal, me tocó meter a la cárcel a muchas personas. Varias veces me tocaba ver a los detenidos, a uno de ellos sí lo identifiqué", comentó.

También afirmó que el ataque no se trató de un "susto" pues los agresores dispararon en múltiples ocasiones en su contra.

El secretario de Trabajo explicó que el ataque ocurrió cuando comía con un líder sindical en un restaurante del centro de Guadalajara.

Relató que cuando entraron "dos sujetos" que le resultaron sospechosos, alertó a sus escoltas para que colocaran la camioneta blindada, asignada por el gobierno del estado, afuera del restaurante.

Este movimiento, según relató Nájera, evitó que no fuera asesinado cuando los tres atacantes que dispararon en contra de la entrada cuando salía del negocio.

Para huir del lugar, el exfiscal arrancó la camioneta que lo protegió y avanzó a bordo de ella, en tanto elementos policiacos impidieron que un segundo grupo lo persiguiera.

En la balacera suscitada posterior al ataque, cuatro civiles resultaron heridos, entre ellos, dos niñas de catorce años que se encontraban vendiendo dulces afuera del restaurante, confirmó Nájera.

El secretario de Trabajo negó que vaya a retirarse del estado y afirmó que confía en que la Fiscalía dará con los responsables del ataque.