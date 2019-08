Evita López Obrador confrontación con Banxico sobre situación económica

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ser respetuoso de la opinión del Banco de México (Banxico) acerca de que hay cierto estancamiento en la actividad económica del país, por lo que no va a entrar en confrontaciones con los funcionarios de ese organismo.

Durante su conferencia de prensa matutina, consideró que deben ser los mexicanos quienes juzguen el comportamiento económico de México, "y no voy a pelearme con los funcionarios del Banco de México, no me voy a enganchar en un pleito con los del Banco de México".

Sobre lo señalado por Banxico, acerca de que la desaceleración tiene que ver con factores externos, pero también internos como la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la falta de Estado de derecho e incertidumbre política, López Obrador apuntó que no dará motivos para que en una columna "periodistas conservadores le busquen por otro lado; no se las voy a poner fácil".

El miércoles, el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, expuso que "hay cierto estancamiento en la actividad económica", así como la desaceleración "que ya se empieza a notar en el sector servicios" mayor a lo anticipado.