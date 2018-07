Evalúa equipo de AMLO incluir a Meade en Banxico

Redacción

Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, comentó que no está en planes ratificar al subgobernador del Banco de México, Manuel Ramos Francia, cuyo periodo termina el próximo 31 de diciembre.

Durante una entrevista con Carlos Loret, el futuro encargado de las finanzas de México, señaló que buscan un perfil técnico que sepa mucho de política monetaria y "que sea muy conocido en los mercados internacionales".

Ante esto, uno de los nombres que suenan más fuerte para ocupar ducho puesto es, ni más ni menos, que José Antonio Meade.

De designarse José Antonio Meade para ocupar el asiento en la Junta de Gobierno del Banco de México, daría una señal definitiva de lo que ha reiterado Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de su equipo, en cuanto al respeto que tendrá la Presidencia hacia la autonomía del instituto de política monetaria y cuyo principal mandato es el control de la inflación, publicó el periódico Vanguardia.

De igual froma como se vivió en Turquía con el presidente Recep Tayyip, que en mayo sugirió que el banco central de su país debería ser sensible a la pobreza y no aumentar las tasas de interés, los comentarios viniendo de un Presidente fuerte en busca de la reelección ocasionaron incertidumbre, lo que se manifestó en una pronunciada caída del valor de la lira turca, que hasta ahora todavía no se recupera.

En caso de que prospere la nominación de Meade sería una señal, que despejaría cualquier duda con respecto al respeto al Banxico, además, la figura del exsecretario de Hacienda cumple con los requisitos mencionados por Carlos Urzúa en cuanto a que el subgobernador debe ser muy reconocido por los mercados internacionales.