Estudiantes, maestros y padres de familia, ¿listos para regresar a clases?

Información nacional - 06/01/2019 08:00 a.m.

Notimex - El periodo vacacional por Navidad y Año Nuevo está por concluir, la víspera llegaron los Reyes Magos a millones de hogares, y las madres de familia revisan hoy que no falten botones a los suéteres, lavan mochilas y bolean zapatos a marchas forzadas; urgen a sus hijos a acabar con las tareas escolares, y algunas sonríen discretamente porque ya no tendrán a los hijos todo el día en sus casas, la vida regresará a la normalidad.

Los más pequeños están conscientes de que después del Día de Reyes -hoy domingo- tendrán que volver a aprender las letras y los números. Los más grandes ya quieren ver a sus amigos, y una gran mayoría se resiste a entender que las vacaciones están a unas horas de acabar.

En las escuelas de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos dejaron los libros y cuadernos desde el 19 de diciembre pasado, y regresarán a las aulas el próximo lunes 7 de enero.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, se trata de alrededor de 25.4 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y 1.2 millones de docentes en 226.2 mil escuelas públicas y privadas de educación básica que volverán este lunes 7 de enero a sus actividades tras las fiestas decembrinas.

También lo harán los cerca de 1.9 millones de jóvenes que cursan estudios de capacitación para el trabajo y 88.4 mil alumnos de educación normal.

La matrícula total del Sistema Educativo Nacional para este ciclo escolar 2018-2019, es de 36.6 millones de alumnos, atendidos en 258.5 mil escuelas, con el apoyo de 2.1 millones de profesores.

Algunas profesoras consultadas por Notimex coincidieron que en realidad nunca se está del todo lista para el regreso a clases, puesto que los niños "vienen más difíciles" y cuesta trabajo que se vuelvan a adecuar a la rutina escolar, muchos se duermen durante las clases, ya que retornan acostumbrados a los desvelos y a despertar tarde en vacaciones.

Educación media superior y superior tiene algunos días más de asueto

Mariana "N", quien estudia en una preparatoria pública de la zona norte de la Ciudad de México, en donde fue entrevistada a las puertas del plantel en el que se quedó de ver con sus amigos, relata que no está preocupada por el regreso a clases, y este domingo por la tarde revisará si le falta algo, aunque está segura de que acabó con las tareas que le asignaron sus maestros.

Las puertas azul y oro de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, al norte de la capital mexicana, también están cerradas a cal y canto, ya que de acuerdo con el calendario escolar, los alumnos dejaron de acudir a clases desde el 14 de diciembre pasado y volverán este lunes 7 de enero.

Los estudiantes de los colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), que están de vacaciones desde el pasado 5 de diciembre, volverán hasta el 14 de enero próximo, en tanto que los alumnos de las licenciaturas semestrales, que también iniciaron el periodo vacacional el 5 de diciembre pasado, regresan a las aulas el 21 de enero próximo.

Las inmediaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lucen desérticas, los estudiantes de la Casa Abierta al Tiempo dejaron las aulas desde el pasado 6 de diciembre y no volverán hasta el próximo 21 de enero.

Una señora que atiende los puestos de comida que se ubican frente al plantel refirió que no hay ventas cuando no hay estudiantes; son pocos los comercios que abren en periodo vacacional, ya que "no tiene caso".

Las puertas guindas de la Vocacional número 8, al norte de la capital mexicana, también permanecen cerradas. De los vendedores de churros y tortas que se colocan de manera cotidiana no hay ninguno, sólo un policía resguarda con desgano las instalaciones.

De acuerdo con el calendario escolar del Instituto Politécnico Nacional (IPN), los estudiantes dejaron de asistir a clases el 21 de diciembre pasado, y volverán hasta el 21 de enero próximo.