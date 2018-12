Estoy satisfecho con el Presupuesto 2019 que se va a enviar: AMLO

ADN40 - El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hoy se cierra la propuesta sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 2019 que se enviará el sábado a la Cámara de Diputados, asimismo aseguró que hoy tendrá una reunión con los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda para darle una última revisión a este tema.

"Estamos cumpliendo con los compromisos para que sea un presupuesto equilibrado y realista, que no se soliciten créditos ni endeudamiento y que no se gaste más de lo que se está calculado. Que no haya aumentos en impuestos, tarifas y combustibles".

López Obrador afirmó que el dinero de los contribuyentes no va ser usado para lujos, será aplicado para que haya bienestar y paz. Aseguró que está satisfecho con el presupuesto que se va a enviar a la cámara baja.

Indicó que no tiene ningún problema con el Poder Judicial y por ello asistirá a la comida con ministros. "Iré porque es mi responsabilidad si no fuera por gusto no iría. Voy porque no existe ningún problema con el Poder Judicial, solo hay discrepancias por el asunto los sueldos".