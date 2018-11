Esto es lo que Morena propone sobre legalización de la Mariguana

Por: Yvette Serrano



Desde la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, hasta fomentar la promoción, educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo de cannabis, es lo que plantea la iniciativa de Morena para la Ley General para la Regulación y Control de la mariguana.

La iniciativa, que será presentada el jueves en el Senado, prohíbe el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos a base de mariguana a menores de edad.

De manera general, la Ley busca poner la yerba en un mercado comercial legal regulado y monitoreado en toda la cadena de valor; construir el padrón o registro de volúmenes de producción; y establecer la coordinación de la federación con las entidades e intersecretarial.

¿Quése propone?

Autoconsumo

La legislación que promueve Morena plantea que toda persona que quiera tener mariguana en su casa para uso personal podrá tener hasta 20 plantas, las cuales deberán estar registradas ante el Instituto Mexicano de Regulación y Consumo de Cannabis, organismo que se creará una vez aprobada la ley.

La producción de la hierba no debe pasar los 480 gramos por año y deberás obtener una licencia para ello.

- Se puede formar una cooperativa

Si buscas crear una cooperativa o asociación para poder sembrar, cultivar y preparar la cannabis para uso personal, se podrá hacer. Las cooperativas deberán tener mínimo dos socios y un máximo de 150, pero no pueden distribuir su producto a otras cooperativas o a personas ajenas a la asociación.

Poner un negocio

Se deberá solicitar al Instituto Mexicano de Regulación y Consumo de Cannabis una licencia de venta para uso adulto.

Sanciones

Y para que la legalización no cause problema, habrá sanciones para quienes no cumplan con la ley y sus reglamentos, entre los que destacan 36 horas de arresto, trabajo comunitario, multas o el retiro temporal o definitivo de la licencia.