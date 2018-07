Estas son las fotos de tus hijos que nunca debes compartir en redes sociales

Redacción

Por:

Sí, sabemos que todo padre de familia no se resiste a presumir en redes sociales cada cosa o logro que realicen sus hijos, sin embargo, debes tomar en cuenta algunos aspectos para evitarte problemas con terceros o exponer la seguridad de tus hijos al filtrar información o cosas de carácter personal a través de la red, aquí te presentamos los ejemplos de algunas fotografías que nunca debes compartir de ellos.

1.- Con otros niños: Antes de compartir fotos de tus hijos conviviendo con sus compañeros de clase, por ejemplo, asegúrate de preguntarles a sus respectivos padres si puedes hacerlo.

2.- Lugar donde estudian: Los padres de familia piensan que la escuela es el lugar más seguro, sin embargo, la gente que está afuera puede usar esta información con malas intenciones. Así que si compartes imágenes de tus niños en su escuela, busca asegurarte de que no se vea el nombre de la institución, ubicación o referencias para identificarla.

3.- Desnudos: Podrás pensar que la foto de tu pequeño (a) en la bañera jugando con su pato es lo más tierno que puedes ver en la red, no obstante, estas imágenes pueden caer en las manos equivocadas y podrían hacer mal uso de ellas. Además, recuerda que varias redes sociales tienen políticas muy claras contra los desnudos.

4.- Fotos donde se revela su nombre: Es típico que en el primer día de clases de los peques, nuestras redes sociales estén llenas de fotos del alumno con su uniforme y en el se encuentra grabado el nombre completo; por más tierna que puede ser esta imagen, cuida este y otros aspectos que puedan filtrar información a terceros.

5.- Cualquier cosa que tus hijos NO quieren sea público: Si existe algo que creas no debe ser compartido en redes sociales, no lo hagas público. Esto por respeto a tu hijo o por ser un asunto privado.

(Con información de alfredoalvarez.mx)