Es mejor construir escuelas que cárceles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que su gobierno apuesta por atender las causas de la delincuencia para que no siga aumentando el número de personas en las cárceles del país, y expresó su rechazo a las llamadas "narcoseries".

"No me gustan las cárceles, por eso pienso que es mejor prevenir, es mejor atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, que haya empleo, bienestar, felicidad, posibilidad de estudiar, trabajar", señaló en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

"Construir escuelas en lugar de cárceles no solo es humano, es hasta más barato. Me tocó cuando fui jefe de gobierno construir dos reclusorios (...), pero me hubiese gustado más usar esos fondos para seguir construyendo preparatorias, universidades", agregó el mandatario.

López Obrador reafirmó que "nuestro modelo va más orientado a lo preventivo" y que su objetivo en esa materia es "limpiar de corrupción las cárceles y todos los negocios que se dan alrededor de los reclusorios (...), estamos trabajando en ese sentido, empezando porque la autoridad dé el ejemplo".

Sobre las series de televisión relacionadas con el narcotráfico, aclaró que no pretende censurar, sino resaltar que no todo es como en ese "mundo ideal, de fantasía, con dinero, mansiones, albercas, autos de lujo".

Agregó que "hay otra realidad, la de los jóvenes que en poco tiempo se vuelven adictos y tienen que consumir drogas que son veneno y hacen sufrir a sus familias, es dar a conocer lo otro".