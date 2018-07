Envía AMLO a Trump propuesta de entendimiento con EUA

Notimex - El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador entregó al secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, una propuesta de bases de entendimiento con la administración del presidente Donald Trump para los próximos años, informó Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa Ebrard Casaubón, propuesto como próximo secretario de Relaciones Exteriores, detalló que la propuesta contiene los pilares principales de la relación México-Estados Unidos, que tienen que ver con el comercio y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En el documento entregado durante el encuentro que sostuvo el funcionario estadounidense con López Obrador en sus oficinas de la colonia Roma, se incluye también la perspectiva de desarrollo en México en los próximos años para que ningún mexicano tenga la necesidad de migrar por pobreza o inseguridad.

Recibimos a la comisión que envió el presidente Donald Trump integrada por Mike Pompeo, secretario de Estado; Steven Mnuchin, Jared Kushner, Kirstjen Nielsen, entre otros



Les entregué una propuesta dirigida al presidente de Estados Unidos. Cuando la reciba la daremos a conocer. pic.twitter.com/I3ulzOyY3e — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 13 de julio de 2018

El próximo canciller mexicano agregó que la propuesta también plantea incluir a los países de Centroamérica "en un esfuerzo relevante de desarrollo", así como establecer un diálogo "muy fructífero" en el futuro en materia de seguridad.

Respecto al encuentro entre López Obrador y los funcionarios estadounidenses, señaló que fue un diálogo "bastante franco, respetuoso, cordial. Creo que es una primera conversación exitosa; yo diría que podríamos tener un optimismo razonable de que México va a encontrar bases de entendimiento para los próximos años tener una mejor relación con Estados Unidos".

En torno a la posición de la delegación de Estados Unidos, que también incluía a los secretarios del Tesoro Steven Mnuchin, y de Seguridad, Kirstjen Nielsen, así como el asesor senior de la Casa Blanca, Jared Kushner, indicó que Pompeo "quiere buscar una relación cordial y que encontremos entendimiento en las principales materias de la relación bilateral".

Ebrard abundó que la delegación estadounidense respeta el resultado de la elección, "ven con buenos ojos que el próximo presidente de México tenga un respaldo de ese tamaño como el que obtuvo y están en la disposición de analizar las propuestas que el presidente electo les entregó el día de hoy".

En este sentido indicó que dichas propuestas serán dadas a conocer a detalle una vez que el presidente Donald Trump la tenga en su poder, "esperamos que tenga respuesta, una buena acogida en Washington; creemos que lo más inteligente es definir qué áreas de entendimiento podemos tener en los próximos años".

Marcelo Ebrard enfatizó que en diversos temas no se entró al detalle; estaremos a la expectativa ahora de la respuesta por parte del presidente Trump en esas materias, no entramos en materia porque además "no habría sido el momento para hacerlo".