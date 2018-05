En mi camino a la Presidencia ningún paso ha sido fácil: Margarita Zavala

Notimex - La ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) reconoció el apoyo de la gente y afirmó que aunque ella y su equipo de campaña realizan un esfuerzo mayúculo por pedir el voto, saben que al día siguiente de la elección, "todos tendremos una tarea para sacar adelante a México".



En entrevista con Notimex, habló entre otros temas de su trayecto como aspirante al Ejecutivo federal, en el que -aseguró- la inequidad ha sido una constante y por ello el debate es su prioridad, en un proceso que al no tener segunda vuelta, "los ciudadanos tendemos a decidir por el mal menor y no hay mal menor cuando hay un bien posible".

Recordó que su trabajo político inició a los 16 años de edad y habló del camino que ha recorrido para ser candidata a la Presidencia, cuya intención la llevó a renunciar al PAN, donde militó durante 35 años, así como de los retos que ha enfrentado como candidata independiente y ante sus contrincantes.

En su casa de campaña ubicada en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, la abogada de 50 años de edad, católica, madre de María, Luis Felipe y Juan Pablo, y esposa desde hace 25 años del ex presidente Felipe Calderón, narró los contratiempos y desencuentros que tuvo que pasar para llegar hasta este punto de su carrera política.

Al hablar de su situación como candidata independiente frente al resto de los aspirantes y sin los recursos que otorga el Instituto Nacional Electoral (INE), Zavala Gómez del Campo afirmó que ha habido mucha inequidad, aunque ello le ha generado un sentido de alma, de cuerpo, de convicción y de congruencia que le da sentido a su alternativa.

Dijo que no es la estructura de un partido político la que puede tener la inequidad, sino el dinero público que se les otorga, pues los grandes eventos de campaña significan grandes gastos y eso es un ejemplo de lo que no habrá en su gobierno, sino que hará efectivo el gasto público.

En el caso de las donaciones que recibe desde el ámbito privado, aseguró que esos recursos serán utilizados donde deban ponerse y usarse "y eso también es un gran ejercicio para todos".

Afirmó que más allá de la dificultad de la recaudación de apoyos para su campaña, lo complicado ha sido el camino; "ningún paso me ha sido fácil, pero eso es lo mismo que pueden decir millones de mexicanos y de mexicanas", indicó.

"Al contrario, eso también te prepara, te da mayor sensibilidad y le da sentido a una manera distinta de hacer política a la que yo creí a los 16 años, en la que no recibía dinero público sino que había que pedir las donaciones; había más libertad para pedir las donaciones, había menos riesgos de que la política fuera dominada por dinero público, por dinero sucio", acotó.

En torno a si estas condiciones serán el futuro del país, de una mujer, la política independiente y sin recursos públicos, confió en que esta situación va a generar reglas equitativas en las que la opinión de las mujeres beneficiará no sólo a este segmento de la población, sino a los niños, a los jóvenes, a los hombres y a los adultos por igual.

Respecto a si su candidatura es un ejemplo del empoderamiento del género femenino, la aspirante presidencial independiente aseveró que al menos se sabrá que no fácil pasar por encima de las mujeres.

"Sé lo que es abrirse paso, sé lo que es que te intenten quitar el nombre, que te resten méritos, que siempre te relacionen con respecto de otro y aún así salgo adelante por miles de mujeres y hombres que me acompañan y que están convencidos de que la política se tiene que hacer de una manera distinta", expresó.

Al preguntarle de dónde salió la Margarita Zavala que permaneció impasible durante la administración del presidente Felipe Calderón, la candidata argumentó que entró a la política por méritos e iniciativa propios en una época en la que sólo había un partido político, cuando no se pensaba en la democracia.

"Yo pensaba en la democracia porque había hombres como Carlos Castillo Peraza, como Luis H. Álvarez, como Manuel Clouthier, como Abel Vicencio, mujeres como María Elena Álvarez, como Blanca Magrassi, como Florentina Villalobos, pensando en la democracia, incluso como mi mamá", relató.

Señaló que su ingreso al PAN significó todos los días trabajo y pedir el voto a mucha gente, hacer plataformas políticas que le permitieron conocer el país a través de la política y de darle la mano a los ciudadanos y convencerlos de que se podía conseguir un mejor México.

Dijo que su vida política nunca ha sido protagónica, pues aunque fue diputada local y federal, es de las personas que "les gusta ayudar primero sin mirar a quién, desde el lugar donde esté y sin que la mano izquierda viera lo que hacía la derecha. Eso también es política".

Margarita Zavala dijo que buscar la Presidencia la República requiere de otros instrumentos y darse a conocer requiere medios de comunicación, que es un derecho no sólo de la persona o de la candidata, sino del ciudadano que necesita emitir un voto informado.

Al reconocer la importancia de estar presente en los medios para que la ciudadanía conozca sus propuestas, expresó que hay un deber político en ese sentido.

Recordó que su campaña inició con la seguridad como eje principal y para el siguiente debate los temas importantes serán comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, y derechos de los migrantes.

"De cualquier manera trabajaremos grupos en situación de vulnerabilidad porque por razones que no controlábamos ni periodistas ni candidatos, el debate se orientó más a figuras jurídicas o políticas que a la situación de determinados grupos a los que tenemos que responderles", abundó.

Subrayó la importancia de difundir sus propuestas en apoyo a las comunidades indígenas y personas con discapacidad, a fin de proveerles igualdad, temas en los que -aseguró- se apasionó desde que acompañó a Felipe Calderón en su gestión.

No obstante, anotó, hay un tema fundamental que se verá en el segundo debate, que son las fronteras de México y la importancia de una política pública con perspectiva.

"Quiero un gobierno como los de la frontera, es decir, que hay una zona económica especial, pero que todas las decisiones de la administración pública ahí sean tomadas con una perspectiva de frontera y nos vamos ir entendiendo mejor entre todos", planteó.

A pesar de ser distinta a la frontera norte, la zona limítrofe sur de México también tiene un intercambio de cultura, aunque menor, pero que es parecida a la centroamericana por idioma, sobre todo, apuntó.

Cuestionada sobre si el resultado del debate le benefició en las encuestas, Margarita Zavala aseveró que buscó aprovechar el foro para enviar un mensaje a los ciudadanos, dado que en materia de anuncios en medios existe inequidad.

"Aproveché lo mejor que pude para dar el mensaje a los ciudadanos: te voy a defender. Te voy a defender de la corrupción, de la inseguridad y de los delincuentes, te voy a defender de las injusticias, de la desigualdad y la discriminación", manifestó.

Refirió que tiene 23 spots para toda la campaña, José Antonio Meade va a tener dos mil 800, Ricardo Anaya dos mil 700 y Andrés Manuel López Obrador mil 800; "así es la inequidad, por eso el debate era mi primera aspiración", subrayó.

Precisó que el primer spot de la campaña fue publicado el 5 de abril, aunque aseguró que no ha visto ninguno "porque son tan esporádicos que es muy difícil verlos en la televisión o escucharlos en el radio".

Aseveró que la primera aparición pública de más de un minuto fue en el primer debate, por lo que había que comunicar y aprovechar el espacio: "Para mí fue muy importante", anotó.

Sobre la participación de los otros candidatos presidenciales en el debate, opinó que López Obrador perdió, con una apariencia de cansancio y un poco de desprecio hacia los otros por opinar de manera diferente a la suya, "así nunca he hecho política. Así no".

En cuanto a Ricardo Anaya, Zavala Gómez del Campo dijo que aunque es muy buen polemista, le falta pasión, convicción y contacto con la gente, mientras que José Antonio Meade tiraba golpes quizá no bien dados y manejando el camión de la corrupción.

En cambio, resaltó que su determinación de proteger al pueblo es porque éste se siente poco acompañado por el gobierno y por el Estado, porque no pide que le regalen esas cosas que de manera populista o demagoga se ofrecen en campaña, sino que se le den las condiciones para crecer y elegir libremente.

Comentó que su público en el debate era la gente y no los analistas, "no a los que me conocen, sino a los mexicanos que no habían tenido la oportunidad de ver a los candidatos en condiciones de equidad".

Sobre la posibilidad de declinar por algún otro candidato cuando faltan dos tercios de la campaña, recalcó que aunque prefiere las encuestas que le dan dos dígitos en las preferencias, éstas no son una sentencia y sí una fotografía de lo que pasa con los electores.

Reconoció que debido a que en México no existe la figura de la segunda vuelta electoral, los ciudadanos "tendemos a decidir por el mal menor y no hay mal menor cuando hay un bien posible".

Por ello, asentó, fui muy cuidadosa en dar un mensaje a los ciudadanos de no decidir basados en los miedos ni en un voto de venganza o porque ya le toca, no decidir por desilusión, desesperanza o pánico, sino elegir con base en sus sueños, en sus anhelos y en lo que se quiere para México.

Respecto a la posibilidad de convertir el movimiento que encabeza en un partido político o regresar al PAN, si las condiciones cambian, la aspirante presidencial sostuvo que "lo que he hecho es para ganar la Presidencia de la República y nunca he dejado de poner en el centro a México, que siempre ha contado conmigo".

"En 1988 quedó en la Presidencia una persona por la que no voté, en 1994 quedó una persona por la que no voté, en 2000 y 2006 quedaron personas por las que voté y en 2012 una persona por la que no voté, es decir en la mayoría de las elecciones que he vivido no han ganado las personas por las que he votado y México siempre contó conmigo, siempre va a contar conmigo", relató.

La candidata presidencial independiente subrayó que todo lo que hace es para ganar el sufragio, pero "al día siguiente de la elección todos tenemos una tarea para sacar adelante a México".

Luego de haber sido increpada por víctimas de la estrategia de seguridad, reconoció que fueron buenos y malos momentos, pues experimentó los sentidos de solidaridad y acompañamiento cuando alguien expresó un dolor personal.

En cuanto a los momentos difíciles, Margarita Zavala recordó cuando tuvo que renunciar al PAN, "obligada por muchas circunstancias, por la ley, porque me di cuenta que yo ya estaba afuera desde hacia tiempo, obligada por lo que me habían dicho: repliégate, aquí no hay nada para ti y muchas cosas que la gente no sabe ni tiene porque saberlo".

En contraste, resaltó que un momento espectacular fue cuando entregó su carta intención para buscar la candidatura independiente, el 19 de febrero, "porque yo estaba segura que en medio de muchas cosas que fallaron en la aplicación o en la realización del proceso, habíamos logrado la candidatura".

Comentó que otro momento importante fue cuando renunció al dinero público, como lo hicieron en su momento el dirigente nacional panista, Luis H. Álvarez; Manuel de Jesús Clouthier como candidato presidencial, la legisladora María Elena Álvarez de Vicencio y a su familia al trabajar con dinero propio, así como a Felipe Calderón Hinojosa, quien donó su pensión vitalicia a una fundación de apoyo a niños con cárcer.

"Cuando hago el anuncio de la renuncia al dinero público me llegó una fuente democrática muy importante que me llenó de orgullo y que estuviera ahí mi mamá (pues) mi papá falleció en julio", relató.

Margarita Zavala dijo que el debate también fue un momento importante en su carrera en busca de la Presidencia de la República, "estar ahí después de un largo y difícil camino en medio de mucha inequidades. Esos son grandes momentos", puntualizó.