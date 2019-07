En México, 'El Chapo' reclamaba más horas de sueño

Durante los últimos días que estuvo en el país, Joaquín Guzmán Loera había reclamado a las autoridades penitenciaras que le dieran más tiempo para descansar

Información nacional - 19/07/2019 00:36 a.m.

Notimex -

Durante sus últimos días en México, Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", reclamó que le daban muy pocas horas de sueño y que no lo dejaran salir al patio.

La segunda parte de un video inédito en poder de Notimex atestigua al jefe del Cártel de Sinaloa solicitar a las autoridades penitenciarias más tiempo para descansar.

Eduardo Guerrero Durán, experto en seguridad penitenciaria y custodio del narcotraficante que fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, explicó que en una charla el sinaloense le pidió esos beneficios asegurando que tenía buena conducta.

La charla se lleva a cabo en la celda de "El Chapo", con él sentado en la cama, vistiendo el uniforme color beige, sin esposas, y el funcionario de pie, ambos con expresión relajada.

"Usted sabe de mi comportamiento y eso, para que le explique aquí al titular para... pues... si yo no cumplo con mi comportamiento y no cumplo con el reglamento..."

—La bronca es que te has ido (fugado) dos veces, pues –lo ataja Guerrero Durán.

—Bueno, pero eso es otra cosa –contesta Guzmán Loera.

—No, ¿cómo que otra cosa? Para eso son las medidas de seguridad.

—¡Ah, no!, la seguridad, yo no estoy diciendo que no haiga (sic) –explica el narcotraficante.

Otra queja de "El Chapo" fueron las pocas horas que duerme, asegurando que eran cuatro aunque el custodio le señala que son seis.

En el video, donde se aprecia su marcado acento sinaloense, Joaquín Guzmán Loera asegura que hay en total 14 pases de lista durante el día, el último a las 11 de la noche y el primero a las cinco de la mañana.

"Ese de las 11, pues... déjemelo a las 10 porque, pues... de 11 a cinco... ¿pues pa' cuándo me quedo dormido? ¿Qué duermo?", explica en la grabación "El Chapo", a quien el gobierno de Estados Unidos le adjudica una fortuna de 12 mil millones de dólares.