´Edgardo Perros´, cura y cuida a canes

Un valiente viajero recorre países para ayudar y alimentar perros abandonados en las carreteras.

La historia de "Edgardo Perros" le ha dado la vuelta al mundo a través de Internet.

Según el medio Tribuna de Campeche, Edgardo relató que desde el año 2013 salió de su casa en Nayarit para recorrer la costa este del país acompañado de sus perros "Chilletas", "Payasito", "Lupe", "Pancho", "Blankito" y "El Negro".

Durante su viaje, "Edgardo Perros" cura a canes que se va encontrando en las calles.

Muchas personas lo han ayudado en su causa, donándole dinero, medicamento o cualquier objeto que le sea útil para solventar su estilo de vida.

Cada perro que encuentra lo cura, lo lleva a esterilizar y les busca hogar.

"He dado en adopción a unos 400 en 5 años, con ayuda de mucha gente. Ya soy una persona grande y nunca es tarde para hacer algo bueno; algunos le echan a niños quemados, con síndrome de Down, apoyan a gente que se queda sin empleo, yo opté por perro. La cosa es no ser indiferente", comparte.

Miles de personas han reconocido la valiosa labor que hace "Edgardo Perros".