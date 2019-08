Dueño de auto rayado por supuesta infidelidad dice que lo confundieron

Información nacional - 14/08/2019 10:42 a.m.

ADN40 -

Gerardo Ismael, de 25 años, dueño del carro que fue rayado por supuesta infidelidad, afirmó que fue confundido.

"Probablemente me confundieron o confundieron el coche", aseveró el hombre que la madrugada del sábado se encontró con la noticia que su vehículo tenía la leyenda "No que no eras casado" acompañado con un dibujo de un cerdo.

La presunta víctima dijo que desconoce quién pudo haber ocasionado el hecho, debido a que radica en la ciudad de Guadalajara y no está casado, nuca se ha comprometido y actualmente no tiene pareja sentimental.

"Viaje a Colima para hacer unas compras, y en la madrugada entré a un bar. Dejé estacionado mi coche a dos cuadras y cuando salí encontré mi auto así. Al día siguiente estuve haciendo mis mandados. Fue cuando todo comenzó a hacerse viral".

Relató que tras hacerse viral encontró personas que se solidarizaron con él y lo apoyaron de manera gratuita con el trabajo de hojalatería y pintura.