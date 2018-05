Drogadicta tunde a su abuela

Redacción

Por:

Una jovencita adicta al cristal fue detenida por presuntamente golpear a su abuelita de 72 años en Ciudad Juárez en Chihuahua.

Fue identificada como Perla Ivonne Monreal Vega de 20 años, quien enfrentará el proceso penal en libertad debido a que el Ministerio Público no requirió el reporte que mide el peligro que ella puede representar para la víctima.

Ocurrió el domingo pasado a las 11:30 horas, cuando elementos policiacos recibieron una llamada de auxilio al 911donde reportaban una riña familiar en una vivienda ubicada en la calle Fuerza Naval de la colonia 12 de Julio.

Al arribar al lugar, ya se encontraba Carmen Peimbrt Gamboa acompañada de Perla Ivonne.

Peimbrt levantó sus manos para decir que ella solicitó la ayuda y les dijo a los uniformados que su nieta es adicta al cristal y que momentos antes la insultó.

Ante los insultos la adulta mayor le pidió a su nieta que se fuera de la casa.

Pero Monreal no se retiró y tumbo a Peimbrt al mismo tiempo la dijo "no me molestes vieja bruja". Para luego golpearla en el rostro y expresar "vas a valer madre, como no te da un infarto".

Después de la agresión, Monreal agarró unas pinzas y le dijo a su abuela que la iba a matar.

Al momento de su detención, Perla Ivonne se encontraba drogada informaron agentes preventivos, publicó El Diario de Juárez.

Ayer un juez de Control declaró legal la detención de Perla Ivonne quien no dejo de reírse, mientras que su madre también sonreía desde el área del público.