Dos prensados en carreterazo

ADN 40 - La mañana de este jueves 16 de agosto se registró un aparatoso accidente en la carretera ´Rosario´ de Sinaloa, el cual dejó cuatro personas heridas.

Los choferes quedaron prensados entre los fierros de los camiones de carga que se impactaron de frente, mientras que otros dos conductores que iban detrás de los vehículos, se impactaron contra los tortones.

Elementos de Protección Civil, así como de Bomberos y voluntarios de Escuinapa acudieron a la comunidad de Tablón Viejo, perteneciente al municipio de Rosario, para auxiliar a los afectados.

De acuerdo a información preliminar, el camión verde, iba rebasando en un área no permitida circulando de norte a sur mientras que el camión de carga blanco, circulaba de sur a norte; el camión verde no alcanzó a meterse a su carril y aunque ambas unidades frenaron, no pudieron evitar el impacto.

Ambos choferes fueron rescatados y trasladados a la ciudad de Mazatlán, mientras que los otros lesionados fueron llevados al hospital integral de Rosario.

La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación para delegar responsabilidades.