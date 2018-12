Doña Chole, la amiga de la niñez que AMLO invitó a su investidura

ADN40 - Para la ceremonia de investidura, Andrés Manuel López Obrador, no sólo invitó a jefes de Estado y funcionarios internacionales, también solicitó la presencia de Doña Chole, quien tuvo un lugar en el palco central de la Cámara de Diputados al tratarse de una amiga de la infancia del ahora presidente de México.

Fue durante la noche del miércoles cuando Soledad López Paz fue invitada a la toma de posesión a través de una llamada telefónica. La tabasqueña estuvo acompañada por los mandatarios de diversas parte del mundo.

La mujer contó que fue el secretario del Presidente, Adán Augusto López Hernández, quien le informó sobre su invitación. "Me siento muy emocionada y alegre porque de verdad no me lo esperaba. Yo no pensé que me tomara en cuenta", dijo la mujer en entrevista.

Sobre su amistad de la infancia, Doña Chole relató que López Obrador era "un muchachito tranquilo, buen hijo y buen estudiante. Tepetitán se encuentra contento y orgulloso de que un hombre de aquí del pueblo haya llegado hasta donde él está".