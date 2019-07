Diputados aprueban el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Por: Azteca Noticias





Con el voto de la mayoría, se avaló en la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para los 6 años de su gobierno.

Trescientos cinco diputados de Morena, PT, Encuentro Social y Partido Verde dieron el respaldo al proyecto del gobierno federal, el cual se ordenó se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Mientras que diputados del PAN, PRI, PT y MC registraron 139 votos en contra.

En el debate la oposición planteó regresar el documento al presidente López Obrador para que corrija las omisiones e inconsistencia que dicen, contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

El diputado del PRI, Fernando Galindo, señaló que sobran razones para votar en contra.

Encontramos 100, escúchese bien, 100 razones que nos llevan a rechazar este documento. Déjenme mencionar algunas. Ahí deben de estar los grandes objetivos, estrategias y metas a alcanzar con el fin de contar con un desarrollo social y económico sostenibles. Tampoco contempla las previsiones sobre los recursos que serán asignados a los objetivos nacionales, estrategias y prioridades" sostuvo el priista en la tribuna.

La respuesta de Morena la dio el coordinador de los diputados, Mario Delgado.

"Es un cambio, es un documento de ruptura, porque para eso eligió la gente el primero de julio a Andrés Manuel López Obrador, a que no siguiera el deterioro de las instituciones, a que no siguiera la corrupción rampante, la violencia creciente y la pobreza descarnada. Donde el neoliberalismo está siendo también enterrado. No me extraña por eso que las críticas sean fundamentalmente la añoranza de políticas públicas fracasadas. Si ustedes tienen 100 razones para rechazarlos, nosotros representamos 30 millones para aprobarlo y cambiar la ruta de este país".

El diputado del PAN, Fernando Torres Graciano desde la tribuna replicó a los morenistas.

"Treinta millones de votos no bastan para hacer su voluntad, porque esos 30 millones de votos fueron la confianza a una persona para gobernar. Que no se equivoquen, no son la escrituración del país. Les dieron la confianza, no le escrituraron a México para que haga con él lo que quiera... Para qué queremos un documento si finalmente lo que va a mandar es lo que diga mi dedito. Para qué queremos un Plan Nacional de Desarrollo si a mano alzada se le pregunta a la gente qué opinan a favor, quiénes están en contra".

Al final los votos contaron y Morena y sus aliados tuvieron la mayoría sobre la oposición.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo remitió al Ejecutivo Federal las observaciones que surgieron en el parlamento abierto y en las comisiones legislativas para su consideración.