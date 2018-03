Detienen a seis policías por desaparición forzada en Veracruz

EFE - Los policías fueron arrestados durante este domingo y la madrugada de hoy lunes en la región montañosa de Córdoba, municipio de Veracruz en que fue arrestado y asesinado el joven identificado como Juan Arturo Méndez Alcántara.

La Fiscalía General del estado confirmó que el subdelegado de Seguridad Pública, Patricio "N" y cinco agentes bajo su mando ya se encuentran detenidos y rinden su declaración ante las autoridades.

La madre de Méndez Alcántara denunció que su hijo, originario de la comunidad Cuautlapan del municipio de Ixtaczoquitlán, fue detenido por policías el 21 de febrero y que un día después su cuerpo apareció flotando en aguas del Río Blanco.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, explicó que los policías han sido puestos a disposición de un juez para legalizar su detención.

"Una señora señaló que su hijo había sido detenido por una patrulla y que había aparecido muerto, y ayer fueron puestos a disposición de un juez (los policías) y seguramente serán procesados por el delito de desaparición forzada", anunció.

El mandatario reconoció que aunque se han realizado exámenes de control y de confianza y han sido despedidos aquellos que no los aprueban, no es posible reemplazar a 5,000 policías.

"No hay ningún otro caso, esperemos que no haya ningún otro caso y esta es una medida ejemplar, es un mensaje muy claro para todos los policías de que en este gobierno no se admite de ninguna manera que violenten garantías individuales", apuntó.

Este es el primer caso documentado de "desaparición forzada" durante el gobierno de Yunes Linares, del conservador Partido Acción Nacional (PAN) que asumió el cargo en diciembre de 2016.

Al tomar el gobierno, Yunes ordenó investigar por desaparición forzada a varios exfuncionarios y exjefes policiales de la administración de Javier Duarte (2010-2016), actualmente preso por lavado de dinero y delincuencia organizada.

En febrero pasado se inició en Veracruz un juicio en contra de 19 exfuncionarios, exjefes policíacos y expolicías de Veracruz bajo cargos de haber desaparecido a 15 personas durante el gobierno de Duarte.

Entre los acusados están el exsecretario de Seguridad Púbica, Arturo Bermúdez Zurita; el exdirector de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado; el excomandante de la Fuerza Especial, José López Cervantes; y el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto González Meza.

Además a 15 agentes y ex agentes de Seguridad Pública estatal, se encuentran presos en un juicio que puede durar más de cuatro meses.