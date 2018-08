Descubren posible causa de muerte de manatíes

ADN40 - Desde el mes de mayo, más de 30 manatíes han muerto en el municipio de Bitzales, en Tabasco, presuntamente por la presencia de metales pesados en el agua, según un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Boca del Río de Veracruz.

Las muestras de agua tomadas de los lugares donde hallaron a los manatíes muertos revelaron una alta concentración de plomo, aluminio, mercurio, cadmio y manganeso, los cuales son sumamente dañinos para la biodiversidad.

No obstante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) señaló que aún no se ha identificado al agente oficial por la muerte de los ejemplares al no encontrar causantes en las muestras de agua que tomó. De igual manera, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) determinó que no hay evidencia de toxicidad en el agua por lo que les realizarán pruebas a algunos ejemplares vivos.

LaAsociación de Zoológicos y Criaderos de la República Mexicana, junto a las dependencias anteriormente mencionadas, destacaron que las causas pueden ser multifactoriales las causas de los decesos, como por ejemplo la temperatura del agua, algunos contaminantes y el escaso de alimento.

El gobierno del estado de Puebla, al desconocer aún las causas oficiales de las muertes de los manatíes, ha optado por trasladar a varios de éstos ejemplares que viven por el lugar a la reserva ´Estación Tres Brazos´ en Tabasco hasta que la calidad del agua mejore.