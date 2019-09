Descartan suicidio en la muerte de Lesvy Berlín

Notimex -

Lesvy Berlín Rivera Osorio murió estrangulada y no fue suicidio, señaló el médico forense y experto internacional José Mario Nájera Ochoa durante el juicio oral que se sigue a Jorge Luis González, presunto autor de la muerte de la joven de 22 años ocurrida en mayo de 2017.

Afirmó que de la evaluación realizada llegó a 25 conclusiones, entre ellas que Lesvy murió estrangulada y pone en duda el suicidio, por el estado de indefensión farmacológica en que estaba la joven, además de que no hubiera un nudo en el cable telefónico que le diera estabilidad para ahorcarse.

El experto en feminicidios, quien también participó en el caso de Mariana Lima Buendía, reveló que de la evaluación que realizó en enero de 2018 a los peritajes y dictámenes con importancia médico legal concluyó que Lesvy estaba en indefensión farmacológica, con lo que tenía pérdida de equilibrio y problemas para controlar su marcha.

Además, advirtió que el cable de una caseta telefónica con que se encontró a Lesvy en el cuello no tenía nudo, por lo que no podría haber sido un suicidio. "En una asfixia por suspensión al no existir nudo se va a zafar, no es estable", sostuvo

También precisó que la necropsia inicia desde el levantamiento del cadáver y el lugar de los hechos para tener todo el contexto, lo que a su decir el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo) no tomó en cuenta en el caso de Lesvy.

Resaltó que para un diagnóstico final deben estar todos los elementos y el forense no contó con datos del lugar de los hechos, ni los toxicológicos de la joven de 22 años de edad.