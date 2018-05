Descarta Tribunal Electoral reimpresión de boletas electorales

Notimex - El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que no se llevará a cabo la reimpresión de las boletas del proceso electoral 2018, tras la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Ello luego de que el Pleno de la Sala Superior dio como no presentada la demanda del recurso de apelación mediante la cual el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó que se suspendiera la impresión de las boletas para la elección presidencial.

El partido blanquiazul también había solicitado que se realizaran las modificaciones necesarias a la documentación electoral en virtud de la renuncia de la ciudadana Margarita Zavala a su candidatura presidencial.

Los magistrados de la Sala Superior resolvieron, por unanimidad, no dar por presentada la demanda del recurso de apelación del PAN, pues de las constancias se advirtió al instituto político que de no ratificar su demanda no se continuaría con ella.