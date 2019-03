Degustarán "taco más caro del mundo" visitantes en la Riviera Maya

Información nacional - 28/03/2019 11:00 a.m.

Notimex -

Visitantes de todo el mundo podrán probar "el taco más caro del mundo", cuya base es una tortilla de maíz con infusión de oro, que luego se recubre con carne de Kobe y langosta, el cual se preparará para celebrar el Día del Taco, el próximo 31 de marzo.

El chef ejecutivo del hotel El Dorado Royale, Juan Licerio, quien es el encargado de la preparación, señaló que "preferirías guardarlo en una caja fuerte, en lugar de comértelo".

Empero, dijo, "si te sientes exótico, literalmente podrás desembolsar 25 mil dólares por el taco más lujoso que se haya creado".

En un comunicado de la cadena hotelera, señaló que los ingredientes incluyen Brie de trufa negra (100 dólares la onza) y una porción de caviar Beluga (700 dólares la onza). Luego, se agregan más capas de oro en la parte superior para terminar.

"La gente está emocionada y un poco sorprendida de cómo puedes comer un taco por 25 mil dólares cuando puedes encontrar uno en la calle por 10 pesos. Les explico la delicadeza, la técnica y la armonía que levantarán del plato y que vale la pena", comentó el creador de este taco, el chef ejecutivo de El Dorado Royale, Juan Licerio, quien lleva más de 20 años cocinando profesionalmente.

Para probar este taco, es necesario ser huésped de El Dorado Royale, by Karisma, Generations Riviera Maya, by Karisma o Xolumado Inspiration Village, by Karisma; y dar un pago inicial de 12 mil 500 dólares, apuntó.

El propietario de los hoteles es el Grupo Lomas Travel, empresa turística fundada por Dolores López Lira y José Martínez Alday con sede en Cancún, Quintana Roo.

Como antecedente, desde 1981, Lomas Travel se ha dedicado a crear experiencias de viaje inolvidables para miles de visitantes en todo el mundo.