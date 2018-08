Defenderemos votos en NL: diputados panistas

El coordinador de diputados albiazul, Marko Cortés Mendoza declaró que van a defender la decisión que tomó la ciudadanía en las urnas

Redacción

Por:

A través de su cuenta de Facebook, Marko Cortés Mendoza, coordinador de los diputados del PAN en la LXIII legislatura declaró no permitirán que el PRI les quite a la mala lo que no pudieron ganar en las urnas.

En la grabación comenta que los diputados federales respaldan a Felipe de Jesús Cantú y Pedro Garza Treviño y que defenderán sus votos.

"Amigos de Nuevo León de la mano de los ciudadanos los panistas defenderemos en la Sala Regional y Superior su voluntad expresada en las urnas en Monterrey y Guadalupe", indicó.

Agregó que la decisión de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral fue una ofensa a quienes votaron libremente el pasado primero de julio por los candidatos del PAN.

Por último, agregó que tanto Felipe de Jesús Cantú y Pedro Garza Treviño le ganaron a Adrián de la Garza y Cristina Días.

"La ciudadanía tomó una decisión y la vamos a defender", culminó