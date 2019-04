Debe de aprobarse una Reforma laboral apegada a acuerdos del T-MEC: AMLO

Información nacional - 04/04/2019 08:17 a.m.

Notimex

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que debe aprobarse una reforma laboral apegada a los acuerdos que se establecieron en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para evitar que haya una reapertura en las negociaciones del mismo.

Al dejar en claro que “no vamos a participar en ninguna guerra comercial, no nos interesa meternos en esos asuntos”, López Obrador indicó que sí se cuidará el mercado interno, respetando los acuerdos que hay con otros países, así como la instancia que regula la libertad en la materia a nivel mundial.

“No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado, no le conviene al país. Lo que se logró, lo que se pactó, es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y Canadá”, expresó en su conferencia de prensa matutina, donde señaló que no se dará ninguna excusa para que alguno de los socios esgrima que no estamos cumpliendo con lo acordado.

Este jueves los diputados iniciarán la discusión de la Reforma laboral que busca cumplir el Capítulo Laboral del T-MEC.