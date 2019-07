De poco sirve captura de ´El Chapo´ si activos no se recuperan

Información nacional - 22/07/2019 09:13 a.m.

Notimex

México y Estados Unidos buscan conformar un grupo binacional para definir el destino de los bienes y activos vinculados con Joaquín "El Chapo" Guzmán y un despliegue operativo para frenar el tráfico ilegal de armas que entran al país, informó el canciller Marcelo Ebrard Casaubon.

En rueda de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores precisó que "de poco sirve una detención y procesamiento (de Guzmán Loera) si los activos no se recuperan".

Para ello, anunció que se organizará un grupo binacional con esos fines y, en el caso de México participará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Refirió que es binacional, debido a que se cree que parte importante de los activos del Chapo están en Estados Unidos y una parte en México, ya que se habla de billones de dólares y sería difícil suponer que un negocio tan grande como la distribución, operación está en México.

"El proceso del Chapo fue en Estados Unidos y muchas de las actuaciones y testimonio están en poder judicial de ese país", de ahí que la investigación de los bienes debe ser conjunta.

"Es inteligente y conveniente que haya una comisión binacional, si no fuera así, los activos de Chapo que están en Estados Unidos no los conoceríamos, y como va a ser una investigación conjunta, vamos a tener que llegar a un acuerdo en la recuperación de los activos. México no se va a poder quedar con todos, pero Estados Unidos, tampoco".