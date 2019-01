Darle "like" a un hombre en Facebook le costó la vida

Por: Redacción





Darlea alguien enle costó la vida a unaidentificada comoMolina, de 17 años de edad de Chihuahua, quien fue asesinada por una chica "rival",

Todo indica que Adriana, le dio "me gusta" a una imagen que provocó la ira de Alexa, una joven de 18 años que estaban entre sus contactos. En dicha imagen aparecía el novio de Alexa.

Las autoridades revelaron la manera en que Alexa se vengó de Adriana, y fue citándola en el centro del municipio de Cuauthémoc, para "platicar".

Alexa se hizo acompañar por un joven identificado como Yovany Jesús, de 16 años de edad, y entre los dos la secuestraron.

El pasado 17 de enero, la familia de la joven secuestrada recibió una llamada en la que le dijeron que si no pagaban 300 mil pesos no volverían a ver a Adriana.

La familia se comunicó con las autoridades y comenzaron las investigaciones.

El cuerpo de la joven fue encontrado desnudo, en un cerro. Versiones preliminares indicaban que Adriana había muerto por estrangulamiento y que tenía una herida en el cuello, provocada por un arma punzo cortante.

Alexa y Yovany Jesús, fueron arrestados y les imputan el secuestro y asesinato de Adriana.

Adriana era estudiante del Conalep 218, y este lunes sus compañeros la recordaron como una chica solidaria, buena amiga y dispuesta a ayudar.

"Por qué no me dijiste lo que estaba pasando, tal vez pude haber hecho algo, así como tú tantas veces me ayudaste", mencionó una amiga de ella, informó El Universal.