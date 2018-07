Damián Zepeda dejará la dirigencia del PAN

ADN 40 - Damián Zepeda dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) dejará su cargo actual para tomar protesta como senador en el mes de agosto según declaró en entrevista para medios nacionales.

De acuerdo con lo que comentó durante la entrevista, el político no renovará la dirigencia este agosto, debido a que no cree correcto tener dos cargos.

"Estaré en la dirigencia hasta que asuma como senador, he decidido no participar en la renovación de la dirigencia, aun cuando es legal hacerlo, no me parece que a nivel nacional se tengan ambos cargos" mencionó Zepeda.

Los candidatos que podrán ocupar el cargo que dejará Zepeda son Héctor Larios, Max Cortés y Juan Carlos Romero Hicks.