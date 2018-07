Cuauhtémoc Blanco es el virtual ganador en Morelos

ADN 40 - El exfutbolista y candidato por la coalición ´Juntos Haremos Historia´, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que ganó las elecciones para gobernador del estado de Morelos.

En video publicado en la noche en su cuenta de Twitter mencionó que "yo no gané, ganamos todos, ganó Morelos, ganó su gente y sus familias. Ganaron los campesinos, los productores y los jóvenes, pero sobre todo ganaron los campesinos, los productores y los jóvenes, pero sobre todo ganaron las próximas generaciones".

Agradeció a su equipo de trabajo y a Dios, "Él me puso aquí para servir a la gente y sepan que no les voy a fallar"; y pidió a los otros candidatos que reconozcan su triunfo "que sean valientes"

Cuauhtémoc Blanco tomó una clara ventaja con el 66.19 % de las casillas computadas a las 8:50 de la mañana del lunes 2 de julio, y obtiene la ventaja con el 52.53%, en segundo lugar se encuentra Víctor Manuel Caballero Solano candidato por Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) y en tercer puesto se encuentra Manuel Rodrigo Gayosso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Socialdemócrata (PSD) con el 12.17%.

Cuauhtémoc Blanco como ciudadano, ganó las elecciones de la mano de todos los que queremos un cambio para Morelos. No les voy a fallar. Hoy somos el equipo más fuerte y juntos no hay meta que no podamos conquistar. ¡Juntos hicimos historia! pic.twitter.com/1150HMPPqw