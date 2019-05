Convencen a padre de no llamar a su hijo 'Thor Alberto'

ADN 40 -

Elegir el nombre de un bebé a veces es una tarea difícil, pues el número de posibilidades son varias, y a los padres, en ocasiones, les cuesta llegar a un acuerdo.

A raíz de la fiebre que se vive a nivel mundial por la cinta ´Avengers: Endgame´, un joven matrimonio acudió a la oficina del Registro Civil de Tampico Alto, en Veracruz, e intentó registrar a su hijo con el nombre de ´Thor Alberto´, sin embargo, desistieron de tal intención cuando el juez les indicó que su hijo podría sufrir bullying por el nombre.

Así lo confirmó el oficial del Registro Civil, Santos Alberto Castillo Maya, quien dijo a medios locales que unos padres de familia decidieron de ponerle el nombre de ´Thor Alberto´ a su pequeño hijo.

Agregó que "por cuestiones de dirección general del Registro Civil tenemos la indicación de hacer hincapié a los padres de familia que no deben de ponerles nombres extraños de los cuales más adelante puedan convertirse en víctimas de bullying".

El funcionario también dijo que se habló con los papás y lograron convencerlos de que no le pusieran ese nombre. El Código Civil no prohíbe llamar a un menor edad como quieran los progenitores, sin embargo, si tienen las indicaciones de decirles a los padres que no les pongan nombres raros o extraños a sus hijos.

En nuestro país existen personas registradas con el nombre de Krisis Mundial, Astroberta, Avivarser, Metodio, Soriana Guadalupe, Aniv de la Rev, Gokú, Chucky, entre otros más.