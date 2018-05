Consejeros del INE dan pena ajena: López Obrador

Notimex - El aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia dijo en entrevista que "ellos deberían de actuar con responsabilidad, los del INE, la verdad la verdad dan pena ajena, o sea, hacen el ridículo, es lamentable que esto pase en nuestro país".

En particular se refirió al consejero Benito Nacif, de quien consideró que "no le corresponde a él dar esas opiniones, está violando la ley, él no puede emitir un juicio así, no le corresponde".

Nacif explicó este martes que en caso de que Nestora Salgado gané su elección habrá una nueva revisión de los requisitos de ilegibilidad, antes de que se le dé constancia de mayoría, para verificar si tiene o no doble nacionalidad.

Por otra parte, durante el acto, López Obrador se sentó en una silla instalada en el templete y que dijo se la llevaría a Palacio Nacional; "yo sí me voy a sentar en esta silla, porque esta no está embrujada", dijo ataviado con un collar de flores y sosteniendo un bastón con listones con los que posó para las fotografías.

Por otra parte, reiteró que entre los objetivos del movimiento que encabeza están combatir la corrupción para generar ingresos que permitan impulsar proyectos productivos.

En este sentido, puntualizó que no permitiría que sus amigos o personas que lo han acompañado, así como sus familiares, incurran en esos actos y serían llevados al proceso correspondiente.

Asimismo señaló que también combatiría los lujos dentro del gobierno y recordó que en caso de que gane la presidencia no viviría en la Residencia Oficial de Los Pinos, sino que esta pasaría a formar parte del Bosque de Chapultepec.

Este martes el candidato López Obrador sostuvo un acto previo en Amecameca, Estado de México, y luego de este en Papantla se dirigió a Poza Rica, en Veracruz.