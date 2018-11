Confunde Sergio Mayer Palacio de Bellas Artes con Palacio Nacional

Sucedió cuando el legislador de Morena invitó a los diputados al homenaje del escritor

Por: Redacción, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, confundió elcon el, cuando invitó a los diputados alal escritor, Fernando del Paso.

"Me gustaría, si me lo permite, pedir un minuto de aplausos para él, que creo importante considerarlo. Invitarlos también al homenaje que se hará en Palacio Nacional el próximo viernes. Señor presidente, me parece importante", expresó el diputado de Morena ante el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Ocurrió después de que la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda y la hija del escritor, Paulina del Paso dieron a conocer que el próximo 16 de noviembre se realizará un homenaje con cenizas presentes al escritor en Bellas Artes para celebrar su legado.